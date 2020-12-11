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Политолог Владимир Горбач заявил о том, что НАТО уже готово перейти от мониторинга ситуации на Украине к «определённым действиям».

На это указывают всё более частные совместные маневры Украины и НАТО и наращивание Альянсом своего присутствия на территории Украины. В этом году, как указывается, были проведены такие учения, как десантирование на военный полигон Широкий Лан, полёт над Украиной конвертопланов США и стратегических бомбардировщиков, маневры в Херсонской области, и так далее.

Как считает эксперт, это говорит о том, что в случае возникновения необходимость, Альянс будет действовать на территории Украины. Однако также Горбач отмечает, что столь активное взаимодействие с украинской армией не должно вводить в заблуждение – у НАТО изменились цели задач, и решать он их будет с помощью Киева, но не в его пользу. Украина нужна Альянсу для того, чтобы подготовиться к реакции России.

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