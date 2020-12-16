Тед Галер Карпентер, научный работник Института Катона, рассказал, что необходимо сделать НАТО, чтобы урегулировать отношения с Россией.

Согласно его словам, плохие отношения с РФ связаны с регулярными провокациями, устраиваемыми странами-участниками Североатлантического альянса. Из-за постепенного продвижения военно-политического блока к российским границам Москве приходится перебрасывать в Калининградскую область новое вооружение.

Эксперт считает, что в настоящее время уровень напряженности между Россией и НАТО достиг наихудшего значения со времени развала Советского Союза. Он уверен, что именно Альянсу необходимо сделать первые шаги на пути к примирению с Москвой, так как большинство провокаций исходит именно от него.