Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Тед Галер Карпентер, научный работник Института Катона, рассказал, что необходимо сделать НАТО, чтобы урегулировать отношения с Россией.

Согласно его словам, плохие отношения с РФ связаны с регулярными провокациями, устраиваемыми странами-участниками Североатлантического альянса. Из-за постепенного продвижения военно-политического блока к российским границам Москве приходится перебрасывать в Калининградскую область новое вооружение.

Эксперт считает, что в настоящее время уровень напряженности между Россией и НАТО достиг наихудшего значения со времени развала Советского Союза. Он уверен, что именно Альянсу необходимо сделать первые шаги на пути к примирению с Москвой, так как большинство провокаций исходит именно от него.

Вам может понравиться

Зрители похвалили справедливое судейство в шоу «Ледниковый период»

Зрители шоу «Ледниковый период» положительно отметили решения судей проекта в последнем выпуске…
  • Анна
  • 16.12.2020
  • читать 1 минуту

В НАТО заявили об «инциденте» с участием российского Ил-20 в небе над Балтикой

В Североатлантическом альянсе рассказали о перехвате российского военного самолета Ил-20, летевшего над…

Министр обороны Турции пригрозил новой войной в Нагорном Карабахе

Хулуси Акар, глава оборонного ведомства Турции, заявил, что Анкара готова урегулировать проблему,…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 декабря – небольшой снег, до -0 °C | город Мытищи: погода, 16 декабря – пасмурно, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 декабря – небольшой снег, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 декабря – облачно с прояснениями, до -9 °C | Королев: погода, 16 декабря – небольшой дождь, до 0 °C | Подольск: погода, 16 декабря – пасмурно, до -5 °C | Армавир: погода, 16 декабря – пасмурно, до 5 °C |