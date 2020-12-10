Попадание азербайджанской ракеты по российскому вертолету Ми-24 вряд ли было случайностью. Напротив, большинство экспертов сходятся во мнении, что удар по нему был нанесен умышленно.

Так, военный обозреватель Семен Пегов уверен, что и Азербайджан, и поддерживающая его Турция отлично знали, что вертолет взлетел с российской базы в Эребуни. На границах с Арменией эти страны развернули современные средства ПВО, которые моментально выявляют перемещения любой авиации. Разговоры о том, что Ми-24 «летел слишком низко» и не мог быть идентифицирован – это лишь оправдания.

В пользу этой версии говорит тот факт, что атака на вертолет была проведена в тот момент, когда он вот-вот должен был уйти в безопасную зону. Это означает, что его полет тщательно отслеживался войсками Турции и Азербайджана. Не исключено, что расстрел вертолета – это не только не случайное попадание, но еще и заранее спланированная боевая операция.

Эксперт напомнил, что Баку сразу же принес свои извинения за «случайное» попадание по Ми-24. Однако если это действительно был спланированный удар, то действия Азербайджана можно назвать двуличными.