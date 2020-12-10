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Для того чтобы остановить противника, не всегда обязательно проводить массированную оружейную атаку или задействовать ультрасовременные ударные дроны. Для достижения цели иногда можно воспользоваться старыми добрыми методами. Это доказали российские миротворцы, которые предотвратили боевые действия между турецкими войсками и курдами с помощью обычного рва.

Турция беспрестанно перемещает на территорию Сирии боевую технику, но в этот раз у нее ничего не получилось. После краткого совещания сирийские и российские военнослужащие приняли решение заблокировать перемещение турецкой колонны. И использовали для этого ров, который был в минимальные сроки выкопан с помощью экскаватора.

Россиянам в этой ситуации даже не пришлось ничего делать – курды и сами отлично справились с поставленной задачей. Миротворцы лишь вели наблюдение на случай внезапного нападения.

Стоит отметить, что российским военнослужащим удалось не только пресечь очередное столкновение. Они еще и договорились с курдами о переходе всех населенных пунктов, которые попали в опасную зону, под контроль сирийской столицы.

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