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По информации СМИ, Дональд Трамп и его сторонники рассматривают возможность введения в стране военного положения ради того, чтобы пересмотреть итоги президентских выборов.

Об этом сообщает CNN. Так, отмечается, что Трамп уже более месяца не признаёт результаты выборов. Согласно информации CNN, 18 декабря во время встречи в Белом доме ему предложили ввести в США военное положение ради сохранения поста. При этом указывается, что источники CNN подтвердили факт встречи, однако о решении Трампа не сообщили.

После ввода военного положение в тех штатах, где победил Джо Байден, предлагается провести выборы заново. По мнению CNN, даже обсуждение возможности ввода военного положения может дать повод для сторонников Трампа вести насильственные действия.

Впрочем, по мнению экспертов, подобное развитие событий весьма маловероятно, и либеральные СМИ просто желают напоследок испортить репутацию Трампа.

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