Людмила Дороднова, бывшая домработница Филиппа Киркорова, предположила, за что он мог её уволить.

Как отмечается, Дороднова убиралась у Киркорова почти 30 лет. Кроме того, она работала домработницей и у других звёзд, в том числе и у Аллы Пугачевой. Киркоров её уволил около полугода назад, не объясняя причин. Дороднова приняла участие в передаче «Звёзды сошлись» и высказала несколько предположений, по которым её могли уволить.

Так, она отметила, что Киркоров сейчас меняет коллектив, и ему кто-то мог на неё нашептать, или он на неё обиделся. С коронавирусом, как отметила Дороднова, все стали нервными. С исполнителем при этом она не конфликтовала.

Кроме того, Киркоров, как оказалось, уже три года назад хотел отправить её на пенсию. Сейчас Дородновой 80 лет, но со своими обязанностями она справляется, хотя в последние годы у неё начались проблемы с давлением. Сейчас певец, как рассказала Людмила, ищет кого-то «помоложе и поживее».