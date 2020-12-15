Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Людмила Дороднова, бывшая домработница Филиппа Киркорова, предположила, за что он мог её уволить.

Как отмечается, Дороднова убиралась у Киркорова почти 30 лет. Кроме того, она работала домработницей и у других звёзд, в том числе и у Аллы Пугачевой. Киркоров её уволил около полугода назад, не объясняя причин. Дороднова приняла участие в передаче «Звёзды сошлись» и высказала несколько предположений, по которым её могли уволить.

Так, она отметила, что Киркоров сейчас меняет коллектив, и ему кто-то мог на неё нашептать, или он на неё обиделся. С коронавирусом, как отметила Дороднова, все стали нервными. С исполнителем при этом она не конфликтовала.

Кроме того, Киркоров, как оказалось, уже три года назад хотел отправить её на пенсию. Сейчас Дородновой 80 лет, но со своими обязанностями она справляется, хотя в последние годы у неё начались проблемы с давлением. Сейчас певец, как рассказала Людмила, ищет кого-то «помоложе и поживее».

Вам может понравиться

В США собираются заменить известный танк Bradley

M2 Bradley — это отслеживаемая система бронетанкового оружия, созданная на закате 70-х…

Спутники Sentinel-1 несут «скрытую угрозу» для российского военного флота

Гражданские космические аппараты Sentinal-1, разработанные специалистами ESA, несут в себе «скрытую угрозу»…

Роман Власов победил Золтана Леваи и стал трехкратным чемпионом мира

Роману Власову, спортсмену по греко-римской борьбе из РФ, удалось одолеть уроженца Венгрии…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 декабря – пасмурно, до -3 °C | город Мытищи: погода, 15 декабря – небольшой снег, до -4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 декабря – небольшой снег, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 декабря – облачно с прояснениями, до -8 °C | Королев: погода, 15 декабря – пасмурно, до -0 °C | Подольск: погода, 15 декабря – пасмурно, до -4 °C | Армавир: погода, 15 декабря – ясно, до 9 °C |