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53-летний Джанлуки Вакки, известный как «танцующий миллионер», несколько недель назад впервые стал отцом.

Как отмечается, у него родилась дочь от 25-летней Шэрон Фонсека. Девочке дали имя Блу Иерусалим. Родители сразу же сообщили поклонникам о рождении дочери, однако два месяца скрывали её лицо.

На днях Джанлука рассказал, что Блу родилась с врождённой патологией – волчьей пастью. Так называют патологию, при которой происходит расщепление неба. Исправить этот порок можно только при помощи хирургической операции.

По словам миллионера, они сразу же нашли отличных врачей, которые сделают Блу операцию и она сможет жить нормальной жизнью. Также Джанлуки отметил, что некоторые семьи в такой ситуации могут не иметь такой же возможности, и поэтому они решили рассказать о проблеме, а также оказать поддержку фондам, которые помогают таким семьям.

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