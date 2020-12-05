Михаил Боярский недавно выразил мнение, что студентов творческих вузов стоит освободить от воинской службы.

Свою позицию он объяснил тем, что служба губит таланты, а также отнимает у начинающих актёров время, за которое они могли бы продвинуться в своей творческой карьере. Однако с мнением Боярского не согласились актёр Николай Добрынин, а также режиссёр и депутат Госдумы Владимир Бортко.

По словам Бортко, студенты творческих вузов не рождаются артистами, и призывать их должны также, как и остальных, на общих основаниях. После армии же они могут становиться артистам сколько пожелают. Также Бортко отметил, что, к примеру, скрипачи – другое дело, так как им надо беречь руки.

Как считает Добрынин, каждый мужчина должен пройти службу в армии и отдать долг перед Родиной, не смотря на свою профессию. Это, по его словам, очень важно для молодых людей. И Добрынин, и Бортко, как уточняется, службу в армии прошли.