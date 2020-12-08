Жители Ломоносовского района, что в Ленинградской области, сказались с правоохранительными органами и заявили, что двое неизвестных намереваются украсть рельсы на ж/д переезде, давно не используемом по назначению. Полицейские сразу выехали на место и задержали «на горячем» местного депутата с подельником.

Парламентарий Лебяженского поселения сперва рассказал, что он безработный и намеревается сдать украденное в металлолом, чтобы заработать денег. Однако потом ему все же пришлось раскрыть свою личность. Оказалось, что депутат владеет пилорамой, к которой и намеревался провести железнодорожную ветку.

Парламентарий заявил, что полицейские специально сидят и ждут, когда кто-нибудь начнет красть никому не нужные рельсы, чтобы получить «палку». Но его аргументы показались неубедительными – теперь депутату придется предстать перед судом.