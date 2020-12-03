3 декабря стартовали большие морские учения, в которым будут участвовать все корабли Черноморского флота. И не только корабли. Главное военное ведомство РФ сообщает, что для решения различных учебно-тренировочных задач были привлечены фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», патрульные суда, большие десантные и малые ракетные и противолодочные корабли, тральщики и субмарины.

С воздуха наблюдение за учениями осуществляют вертолеты. Помимо этого, за воздушным пространством внимательно следят системы ПВО, расположенные на территории Крымского полуострова.

Начавшиеся сегодня учения моментально привлекли внимание США. Разведывательный самолет Boeing RC-135U, который уже несколько дней кружит над акваторией Черного моря, после обнаружения флота ретировался в направлении своей базы, расположенной на острове Крит.