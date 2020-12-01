читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Сотрудница администрации города Мегион, которая не захотела принимать некачественно проведенные работы по капитальному ремонту одного из жилых домов, была избита исполнителем этих работ прямо в кабинете мэра. Следственный комитет региона уже взялся за расследование обстоятельств этого инцидента.

Происшествие случилось 30 ноября. Бизнесмен, который занимался проведением капитального ремонта, спровоцировал спор с представительницей контролирующего органа по поводу качества работ. Не сумев убедить ее с помощью слов, он нанес женщине несколько ударов по голове.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о причинении легкого вреда здоровью. Сейчас правоохранительные органы выясняют его мотивы, а также исследуют все детали инцидента.

Вам может понравиться

В Азербайджане при подрыве на мине погибли четыре мирных жителя

Генеральная прокуратура Азербайджана проводит расследование по факту взрыва мины в Физулинском районе,…

Российские самолеты не рассматриваются: ВВС Аргентины выбирают современный истребитель

Аргентина намерена расширить парк истребителей за счет современных воздушных машин и тем…

Трупы молодой пары нашли в квартире на Лиговском проспекте

В Санкт-Петербурге в одном из многоквартирных домов, расположенных на Лиговском проспекте, полицейские…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 1 декабря – небольшой снег, до 1 °C | город Мытищи: погода, 1 декабря – небольшой снег, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 1 декабря – небольшая облачность, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 1 декабря – небольшая облачность, до -8 °C | Королев: погода, 1 декабря – пасмурно, до 0 °C | Подольск: погода, 1 декабря – пасмурно, до -1 °C | Армавир: погода, 1 декабря – облачно с прояснениями, до 7 °C |