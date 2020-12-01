Сотрудница администрации города Мегион, которая не захотела принимать некачественно проведенные работы по капитальному ремонту одного из жилых домов, была избита исполнителем этих работ прямо в кабинете мэра. Следственный комитет региона уже взялся за расследование обстоятельств этого инцидента.

Происшествие случилось 30 ноября. Бизнесмен, который занимался проведением капитального ремонта, спровоцировал спор с представительницей контролирующего органа по поводу качества работ. Не сумев убедить ее с помощью слов, он нанес женщине несколько ударов по голове.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о причинении легкого вреда здоровью. Сейчас правоохранительные органы выясняют его мотивы, а также исследуют все детали инцидента.