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24 декабря актриса Лидия Федосеева-Шукшина официально развелась с основателем группы «На-на» Бари Алибасовым.

Как сообщается, Федосеева-Шукшина подала на развод ещё в начале ноября. Причиной для развода называется то, что Алибасов неоднократно заявлял в интервью о прекращении какого-либо общения с супругой. При этом долгое время актриса не могла решиться на официальный разрыв, однако последней каплей стало заявление Алибасова о молодой любовнице.

Так, продюсер сообщил, что начал встречаться со своей помощницей-массажисткой Викторией Полторацкой, и она в настоящее время даже ждёт от него ребёнка. Теперь некоторые предполагают, что новости о свадьбе Алибасова с Викторией и её беременность могут оказаться фейком.

Как отмечается, бракоразводный процесс завершился весьма быстро. Поспособствовали этому, в том числе, жалобы актрисы на плохое здоровье из-за нервов.

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