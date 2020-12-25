читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В разделе поддержки на официальном сайте производителя Asus на некоторое время появилось упоминание о видеокартах Nvidia, которые пока не были представлены широкому кругу потребителей. Речь идет о графических чипах GeForce RTX 3060 с объемом памяти 12 Гб и GeForce RTX 3080 Ti на 20 гигабайт vRAM.

Ранее было известно лишь, что компания Nvidia готовит сюрприз для своих поклонников 12 января. Именно на эту дату запланировано представление видеокарты RTX 3060. RTX 3080 Ti будет представлена несколько позже – в начале или середине февраля.

Упоминание об этих адаптерах на сайте Asus было практически сразу удалено, но внимательные пользователи успели обратить на них внимание и сделать скриншоты. Была ли утечка данных случайной или намеренной, неизвестно. Технические параметры новых видеокарт, которые уже готовы к выходу, пока не раскрываются.

Вам может понравиться

Испытания нового двигателя для бомбардировщика ПАК ДА стартуют в начале 2021 года

На предприятии «ОДК-Кузнецов», которое входит в структуру «Ростеха», стартовала сборка опытного образца…

Глава ОСК Рахманов: В Марианской впадине робот «Витязь» отработал и военные технологии

Возглавляющий «Объединенную судостроительную корпорацию» Алексей Рахманов рассказал о погружении беспилотного подводного аппарата…

Сверхпроводимость позволит России создавать легкие, мощные и экономичные авиадвигатели

В 2021 году конструкторы Института авиационного моторостроения им. Баранова намерены провести первые…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 декабря – небольшой снег, до -1 °C | город Мытищи: погода, 25 декабря – снег, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 декабря – облачно с прояснениями, до -13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 декабря – небольшой снег, до -9 °C | Королев: погода, 25 декабря – ясно, до -7 °C | Подольск: погода, 25 декабря – снег, до -4 °C | Армавир: погода, 25 декабря – ясно, до 2 °C |