В разделе поддержки на официальном сайте производителя Asus на некоторое время появилось упоминание о видеокартах Nvidia, которые пока не были представлены широкому кругу потребителей. Речь идет о графических чипах GeForce RTX 3060 с объемом памяти 12 Гб и GeForce RTX 3080 Ti на 20 гигабайт vRAM.

Ранее было известно лишь, что компания Nvidia готовит сюрприз для своих поклонников 12 января. Именно на эту дату запланировано представление видеокарты RTX 3060. RTX 3080 Ti будет представлена несколько позже – в начале или середине февраля.

Упоминание об этих адаптерах на сайте Asus было практически сразу удалено, но внимательные пользователи успели обратить на них внимание и сделать скриншоты. Была ли утечка данных случайной или намеренной, неизвестно. Технические параметры новых видеокарт, которые уже готовы к выходу, пока не раскрываются.