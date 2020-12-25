Футболист Дмитрий Тарасов вместе с женой Анастасией Костенко и двумя дочерями отправился на днях отдыхать на Мальдивы.

Анастасия практически сразу же поделилась эффектным фото с отдыха, позируя в ярком розовом бикини. Однако этот кадр был довольно жестко раскритикован подписчиками.

Так, внимательные поклонники заметили, что купальник у Костенко точь-в-точь такой же, в котором она уже позировала в прошлом году, ещё будучи беременной. Однако на старом кадре бикини было голубого цвета, и подписчики решили, что Анастасия перекрасила его в фотошопе.

Причиной же того, что супруга футболиста не купила новый купальник, а перекрасила старый, назвали финансовые проблемы. Об этом ходят слухи ещё с тех пор, когда прошлым летом Тарасова уволили из “Локомотива”. Кроме того, и раньше сообщалось, что футболист не тратит на жену и детей много денег, так как считает, что она и сама способна заработать.

Впрочем, также некоторые подписчики отметили, что Костенко, возможно, просто рекламирует эти купальники, поэтому у неё их несколько штук разного цвета.