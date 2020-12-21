Компания Reelgood составила список самых популярных шоу в 2020 году на Netflix.

Аналитики компании в течение года следили за тем, какие проекты стримингового сервиса предпочитают зрители. В итоге самым популярным было названо шоу для дошкольников Cocomelon, которое неоднократно занимало первые строчки в рейтинге лучших шоу.

На вторую строчку данного рейтинга аналитики Reelgood поместили сериал «Офис». Третье место занял ещё один сериал – «Ход королевы». Как отмечается, за первый месяц этот сериал посмотрело около 62 миллионов зрителей.

Пятёрку лучших проектов замыкает шоу «Король тигров» и драма «Озарк».

Вторая пятёрка выглядит следующим образом: драма «Внешние отмели», сериал «Академия Амбрелла», документальный фильм «Неразгаданные тайны», проект «Кобра» и реалити-шоу «Слепая любовь».