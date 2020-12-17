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Россия намеревается в ближайшее время заменить истребитель МиГ-31 более новой 41-й моделью, однако американское издание Military Watch считает это серьезной ошибкой. Перевод публикации об этом уникальном самолете появился на портале «ПолитРоссия».

Эксперты из Соединенных Штатов уверены, что МиГ-31 можно неоднократно модернизировать и использовать еще как минимум несколько десятилетий. Списывать со счетов единственный тяжелый истребитель в мире точно еще рано – он может решать самые разные боевые задачи, причем делать это максимально успешно.

В качестве таких задач авторы публикации привели транспортировку гиперзвуковых боеприпасов, которая с помощью МиГ-31 будет осуществляться быстро и максимально безопасно. Также истребитель сгодится для обнаружения и уничтожения спутников-шпионов, ведущих наблюдение за военными объектами РФ.

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