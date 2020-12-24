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Американские эксперты признали, что на вооружении Соединенных Штатов сейчас нет ни единого противотанкового комплекса, способного хоть что-то противопоставить российский боевой машине Т-14 «Армата». Единственным претендентом на это место были ПТРК TOW-2, однако путем несложных экспериментов выяснилось, что он способен лишь повредить броню танка.

Эксперты издания DatViet написали, что в ракетах, используемых американскими комплексами, имеется второстепенная боевая часть, которая предназначена для активации систем кинетической защиты боевых машин. Лишь после этого основной снаряд пробивает броню и тем самым уничтожает танк. Однако с «Арматой» такой номер не пройдет.

Российская боевая машина оснащена системой защиты Афганит, которая отразит атаку ракетами комплекса TOW-2A и сможет сдержать более современные боеприпасы TOW-2B. Однако во втором случае танковая броня все же может пострадать. В то же время становится понятным, что даже столь совершенные ПТРК не в состоянии полностью уничтожить Т-14.

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