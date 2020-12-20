Специалисты из США выявили ещё один опасный симптом COVID-19.

Как сообщается, у некоторых пациентов развился кератит – воспаление роговицы глаза. Это, как указывается, весьма редкий симптом инфекции, он был выявлен всего у трёх пациентов в Нью-Йорке за два месяца.

Затем инфекция перешла на внутренние оболочки глазного яблока, что вызвано развитие эндофтальмита. В итоге один из трёх человек потерял зрение, ещё одному из-за развившейся болезни пришлось удалить один глаз. Третий пациент скончался от осложнений, вызванных коронавирусом.

Медики отметили, что кератит переходит в эндофтальмит весьма редко. Но также указывается, что необходимо провести более тщательное исследование касаемо того, как COVID-19 влияет на глазные болезни.