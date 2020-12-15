Пресс-секретарь «Аэрофлота» Юлия Спивакова заявила, что авиакомпания намерена существенно усилить масочный режим. Пассажиры, которые проходят на посадку без медицинской маски, просто не пропускаются на борт и остаются в аэропорту.

Также она рассказала, как «Аэрофлот» намерен бороться с пассажирами, которые не хотят надевать маску после закрытия двери в самолете. Для них, по словам Спиваковой, выделят отдельные места на некотором удалении от остальных.

Пресс-секретарь пояснила, что «Аэрофлот» регулярно информирует своих пассажиров о том, что несоблюдение установленных Роспотребнадзором требований влечет за собой определенные меры воздействия. Так, улететь без маски на самолете авиакомпании больше не получится.