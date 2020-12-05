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Бразилец Рафаэль дос Аньос вспомнил свой поединок с Хабибом Нурмагомедовым в 2014 году и заявил, что имел все шансы одержать победу над российским бойцом. В то же время он заметил, что Хабиб выиграл у него честно.

Дос Аньос также отметил, что знает, почему Нурмагомедов не хочет вновь встречаться с Конором Макгрегором и Джастином Порье:

“… потому как он обоих задушил. Со мной у него этого не вышло. По правде говоря, я заставил его хрипеть, пока ребро не выскочило и не спасло от удушения», – рассказал бразильский боец ММА.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру бойца после поединка с Джастином Гейджи, которого одолел с помощью удушающего приема. Он ушел из октагона, не проиграв ни единого боя. В активе дос Аньоса – 30 побед в 43 поединках. Последний бой состоялся в ноябре, когда бразилец победил Пола Фелдера из США.

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