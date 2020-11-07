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Издание «Военно-промышленный курьер» заявило о том, что в случае военного противостояния Японии и России последняя, скорее всего, проиграет.

Как отмечает издание, Россия не воспринимает Японию как серьёзную военную силу. У жителей страны существует мнение, что у Японии флот немногим больше российского, и некие возможности у японцев есть, но в целом, повода для беспокойства нет. Однако, как сообщают авторы статьи, в действительности всё иначе.

Противостоять японским Mitsubishi F-2 и японским модификациям американских F-15 могут только Су-35, но в группе у японцев будет численное превосходство.

Кроме того, Япония имеет заметное превосходство в самолётах дальнего радиолокационного обнаружения, ракетах «воздух-воздух» и во флоте. Так, японские вертолётоносцы без проблем могут стать лёгкими авианосцами. Кроме того, отмечаются японские современные подлодки и более подготовленный, по сравнению с российским, экипаж.

Преимуществом России на данный момент являются крылатые ракеты для ударов по берегу с корабля, а также ядерное оружие. Но в Японии над этим уже работают.

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