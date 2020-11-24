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Жена Стаса Михайлова Инна пригрозила избить Сергея Шнурова за оскорбительный стих о своём муже.

Шнуров ранее высмеял Михайлова в стихотворной форме из-за скандала, связанным с его недавним заявлением. Так, артист сообщил, что даже в условиях пандемии продолжает платить своей команде зарплату. Однако гитарист из его команды, которого недавно уволили, опроверг его слова.

Комментируя ситуацию на своей странице в Instagram, Инна заявила, что гитариста уволили из-за того, что он не поехал на одно выступление, так как был занят на другой работе. Он просился обратно, но получил отказ, и, по мнению Инны, решил из мести оболгать Михайлова.

Супруга артиста посоветовала Шнурову сначала разбираться в ситуации, и только потом высказывать своё мнение. Также она порекомендовала ему сторониться её лично, так как у неё «удар справа тяжёлый», и ручаться за себя она не может.

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