Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Супруга футболиста Артема Дзюбы Кристина решила подать на развод.

Об этом сообщили ее подруги. Как отмечается, причиной для разрыва отношений с футболистом стал недавний скандал, связанный с появившимся в Сети интимным видео с участием Дзюбы. По словам подруг Кристины, ей неприятно, что из-за этого вся страна может посчитать ей «дурочкой».

Также отмечается, что футболист уже не в первый раз становится участником неприятной ситуации – так, пару лет назад спортсмена заподозрили в интрижке с телеведущей Марией Орзул. В то время Кристина решила простить супруга, понадеявшись на то, что он не станет в будущем так поступать.

Однако сейчас в Сети было опубликовано интимное видео, которое футболист, по всей видимости, снимал не для жены, а для посторонней девушки. По словам подруги Кристины, это такой стыд, и она не представляет, как той ещё удаётся держаться.

Вам может понравиться

Мовсес Акопян объяснил свой уход с должности в Минобороны Армении

Мовсес Акопян, бывший глава Генерального штаба вооруженных сил Армении, рассказал о причинах… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Fox News: Армия США теряет свое превосходство

На канале Fox News, транслируемом в США, сообщили, что Вашингтон может потерять… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Майкл Джордан признан самым сексуальным мужчиной 2020 года

Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2020 года. Им оказался актёр Майкл.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 19.11.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 ноября – пасмурно, до 11 °C | город Мытищи: погода, 19 ноября – пасмурно, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 ноября – переменная облачность, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 ноября – небольшой снег, до -2 °C | Королев: погода, 19 ноября – ясно, до -0 °C | Подольск: погода, 19 ноября – пасмурно, до 1 °C | Армавир: погода, 19 ноября – пасмурно, до 5 °C |