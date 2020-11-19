Супруга футболиста Артема Дзюбы Кристина решила подать на развод.

Об этом сообщили ее подруги. Как отмечается, причиной для разрыва отношений с футболистом стал недавний скандал, связанный с появившимся в Сети интимным видео с участием Дзюбы. По словам подруг Кристины, ей неприятно, что из-за этого вся страна может посчитать ей «дурочкой».

Также отмечается, что футболист уже не в первый раз становится участником неприятной ситуации – так, пару лет назад спортсмена заподозрили в интрижке с телеведущей Марией Орзул. В то время Кристина решила простить супруга, понадеявшись на то, что он не станет в будущем так поступать.

Однако сейчас в Сети было опубликовано интимное видео, которое футболист, по всей видимости, снимал не для жены, а для посторонней девушки. По словам подруги Кристины, это такой стыд, и она не представляет, как той ещё удаётся держаться.