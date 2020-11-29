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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова показала своим подписчикам в Инстаграме собаку, которую забрала из приюта для животных. На фотографии новый питомец дипломата мирно отдыхает в специально для него подготовленной корзинке.

Захарова пояснила, что эта собаку нашли под бетонными плитами волонтеры. Именно они и отдали ее в приют. Дипломат поблагодарила их за добрый поступок, а также написала, что везет животное домой и на ходу придумывает ему подходящее имя.

Напомним, что 12 ноября Захарова писала в социальных сетях о смерти верной собаки Ники, которая жила у нее в семье в течение 14 лет. По словам дипломата, животное очень любило детей и всегда дарило радость всем членам семьи.

Подписчики написали в комментариях, что у Захаровой доброе сердце. Также много комментариев сопровождается фотографиями домашних животных пользователей и интересными историями о том, как они к ним попали.

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