Актёр Юрий Стоянов рассказал о том, из-за чего шоу Comedy Club, выходящее на ТНТ, пользуется такой большой популярностью.

Согласно его словам, в передаче очень много социального юмора, что весьма нравится его зрителям. И «изюминка» данного шоу именно в этом юморе – если социальные шутки уйдут из передачи, то и зрители вскоре его покинут.

Социального юмора, как заявил Стоянов, в Comedy Club всегда было очень много, и он был весьма «острым», а на такие темы на федеральных каналах шутить не принято. Кроме того, обращение у ведущих идёт к представителям среднего класса, а им в России достаточно трудно.

При этом многие представители старшего поколения считают юмор резидентов Comedy Club пошлым и вульгарным, но Стоянов его не критикует. По его мнению, под данную категорию попадают глупые и несмешные шутки, а этого сказать о творчестве артистов передачи никак нельзя.