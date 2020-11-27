Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Актёр Юрий Стоянов рассказал о том, из-за чего шоу Comedy Club, выходящее на ТНТ, пользуется такой большой популярностью.

Согласно его словам, в передаче очень много социального юмора, что весьма нравится его зрителям. И «изюминка» данного шоу именно в этом юморе – если социальные шутки уйдут из передачи, то и зрители вскоре его покинут.

Социального юмора, как заявил Стоянов, в Comedy Club всегда было очень много, и он был весьма «острым», а на такие темы на федеральных каналах шутить не принято. Кроме того, обращение у ведущих идёт к представителям среднего класса, а им в России достаточно трудно.

При этом многие представители старшего поколения считают юмор резидентов Comedy Club пошлым и вульгарным, но Стоянов его не критикует. По его мнению, под данную категорию попадают глупые и несмешные шутки, а этого сказать о творчестве артистов передачи никак нельзя.

Вам может понравиться

Главврач Коммунарки назвал главную особенность пациентов с коронавирусом

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал основную особенность заражённых коронавирусом. Согласно…
  • Анна
  • 27.11.2020
  • читать 1 минуту

В Сети появилось архивное фото принцессы Дианы в купальнике

В Сети было опубликовано архивное фото принцессы Дианы, снятое на роскошной яхте.…
  • Анна
  • 26.11.2020
  • читать 1 минуту

Армия Азербайджана вошла в Кельбаджарский район Нагорного Карабаха

На интернет-портале азербайджанского оборонного ведомства появилось сообщение о том, что в Кельбаджарский…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 27 ноября – пасмурно, до 0 °C | город Мытищи: погода, 27 ноября – пасмурно, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 27 ноября – переменная облачность, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 27 ноября – пасмурно, до -6 °C | Королев: погода, 27 ноября – переменная облачность, до 2 °C | Подольск: погода, 27 ноября – пасмурно, до 1 °C | Армавир: погода, 27 ноября – ясно, до 6 °C |