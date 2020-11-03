Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Актер Леонид Ярмольник дал свой комментарий на слухи, согласно которым у проекта КВН возникли серьезные проблемы из-за коронавируса, которые приведут к закрытию программы. Он назвал подобную молву глупостью и заявил, что с подобными временными сложностями сталкивается не только КВН.

По словам актера, который в течение долгого времени остается членом жюри на этом проекте, у КВН возникли проблемы совсем другого рода. Совершенно не связанные с пандемией. Ярмольник считает, что программа утратила свою былую искренность, стала гораздо менее яркой и не вызывает столько острого интереса у зрителей, как раньше.

Актер рассказал, что сейчас у участников КВН стало меньше свободы, из-за чего проект перестал выдавать действительно хороший юмор. Также в программе появляется все меньше таких «звезд», как Семен Слепаков или Гарик Харламов, которые сейчас занимаются своими успешными проектами.

Вам может понравиться

В Новосибирске заключенные женской колонии спародировали клип группы Little Big

В женской исправительной колонии №9 прошел конкурс «Один в один», по условиям… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Кино во время COVID-19: как снимают фильмы в пандемию

Несмотря на то, что во всем мире лютует пандемия коронавируса, кинематографисты продолжают… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Британский актер Шон Коннери скончался в возрасте 90 лет

Актер Шон Коннери, который первым исполнил роль знаменитого суперагента Джеймса Бонда и… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 ноября – небольшой дождь, до 9 °C | город Мытищи: погода, 3 ноября – облачно с прояснениями, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 ноября – небольшой дождь, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 ноября – небольшая облачность, до 3 °C | Королев: погода, 3 ноября – пасмурно, до 14 °C | Подольск: погода, 3 ноября – облачно с прояснениями, до 9 °C | Армавир: погода, 3 ноября – облачно с прояснениями, до 15 °C |