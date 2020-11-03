Актер Леонид Ярмольник дал свой комментарий на слухи, согласно которым у проекта КВН возникли серьезные проблемы из-за коронавируса, которые приведут к закрытию программы. Он назвал подобную молву глупостью и заявил, что с подобными временными сложностями сталкивается не только КВН.

По словам актера, который в течение долгого времени остается членом жюри на этом проекте, у КВН возникли проблемы совсем другого рода. Совершенно не связанные с пандемией. Ярмольник считает, что программа утратила свою былую искренность, стала гораздо менее яркой и не вызывает столько острого интереса у зрителей, как раньше.

Актер рассказал, что сейчас у участников КВН стало меньше свободы, из-за чего проект перестал выдавать действительно хороший юмор. Также в программе появляется все меньше таких «звезд», как Семен Слепаков или Гарик Харламов, которые сейчас занимаются своими успешными проектами.