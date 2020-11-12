Специалисты «Яндекса» просмотрели запросы пользователей, связанные с кино, и выяснили, какие сериалы и фильмы они ждут сильнее всего.

Среди эпизодических картин лидирующие позиции смогли занять: второй сезон фантастического шоу «Ведьмак», финальный сезон украинского ситкома «Сваты» и четвертый сезон анимационной картины «Леди Баг и Супер-Кот». В список также попал следующий сезон ужастика «Очень странные дела».

Что касается самых ожидаемых полнометражных лент, то к ним относятся «Форсаж 9» и «Гарри Поттер и Проклятое дитя». В последнем случае речь идет о пьесе, поставленной несколько лет назад и продолжающей историю «мальчика со шрамом». Однако хотят слухи, что Warner Bros. может снять по ней полноценный фильм.