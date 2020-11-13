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Контр-адмирал Александр Гринкевич, который занимает пост заместителя руководителя российского центра по примирению, сообщил об атаке на российскую военную полицию в провинции Дереа. Он заявил, что никто из военнослужащих не пострадал, однако взрывом самодельного устройства поврежден бронеавтомобиль «Тигр». Впрочем, он продолжил движения, так как повреждения незначительны.

Это уже не первое подобное нападение на российский патруль. На этот раз бомба была заложена на участке Изра – Сахват Эдь-Камх. Но террористам не удалось добиться цели, так как и российские военнослужащие, и техника добрались до пункта назначения без потерь.

Согласно рассказу Гринкевича, в этом патруле также принимали участие представители сирийских правительственных сил. Вполне возможно, атака планировалась именно на них, однако в результате взрыва пострадавших не было.

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