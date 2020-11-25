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Telegram-канал Mash рассказал о том, кто избил актёра Павла Прилучного так, что он оказался в больнице.

Как сообщается, Прилучный подрался с бизнесменом Владимиром Семеновым. Драка произошла в одном из клубов Калининграда, который принадлежит Семенову. По информации СМИ, клуб называется «Завод». Поводом для драки стало желание мужчин выяснить, кто из них сильнее.

После драки бизнесмен, как отмечается, сам пришёл в правоохранительные органы, однако показания давать отказался. В настоящее время калининградская полиция проводит проверку по факту инцидента и выясняет все обстоятельства произошедшего.

Прилучный в результате драки получил травмы и ему потребовалась операция. Семенов, как отмечается, каких-либо видимых заметных повреждений не получил.

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