Транспортный самолет Ил-76 с бортовым номером 78847 два раза за последние сутки побывал на территории Армении. Эксперты считают, что он либо доставляет в воюющую страну какой-либо груз, либо, напротив, что-то или кого-то вывозит.

Обозреватели обратили внимание на несколько необычный маршрут транспортника. Они сообщают, что самолет, взлетевший в Моздоке, прошел над Каспийским морем, после чего через Иран и Казахстан добрался до Армении. Выдвигаются предположения, что столь замысловатая траектория выбрана не случайно – она позволила пилотам избежать обнаружения азербайджанскими средствами ПВО.

Напомним, что на территории Армении располагается военная база российских ВС. Так что не исключено, что транспортник был отправлен, чтобы эвакуировать военнослужащих и граждан России, которые сейчас находятся в Армении. И связано это с продолжением наступления азербайджанских войск.