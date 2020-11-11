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Врач-инфекционист Андрей Поздняков сообщил о том, почему коронавирус у некоторых людей протекает весьма тяжело.

Как он заявил, тяжесть заболевания имеет зависимость как от дозы инфицирования, так и от общего состояния здоровья человека и имеющихся у него сопутствующих заболеваниях. Хуже всего коронавирус протекает у тех людей, которые также имеют онкологические и сосудистые заболевания, диабет, нарушение обмена веществ, а также ВИЧ.

Кроме того, часто коронавирус в тяжёлой форме бывает у работников сферы здравоохранения из-за того, что они из-за своей работы получают высокую инфицирующую дозу.

Врач настоятельно порекомендовал людям, входящим в указанные группы риска, не пренебрегать мерами предосторожности и носить маски и перчатки.

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