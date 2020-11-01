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В Минобороны Нагорно-Карабахской Республики заявили, что в рамках недавнего боевого столкновения их средствам ПВО удалось нейтрализовать ударный БПЛА вооруженных сил Азербайджана.

Данная информация была опубликована вчера, 31 октября, в вечерние часы. Согласно размещенному сообщению, азербайджанский военный беспилотник летал над территорией Нагорного Карабаха, совершив несколько маневров над городом Степанакерт. В этот момент он был взят на прицел системами противовоздушной обороны, а затем сбит.

В СМИ напоминают, что война в регионе длится уже больше 30 дней. Азербайджан планирует получить полный контроль над Нагорным Карабахом, заявляя, что ранее он был «оккупирован Арменией». Отмечается, что за минувший месяц погибли несколько тысяч военных с обеих сторон.

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