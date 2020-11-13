В одежде татарстанских школьников могут произойти изменения, соответствующие новым нормам. Как стало известно, утвержденное в 2013 году постановление подверглось свежим правкам.
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал соответствующий приказ, в котором мы попробуем разобраться.
Изменений немного и большая их часть ориентирована на школьниц. Согласно внесённым поправкам, в холодное время года девочки могут посещать занятия в учебных учреждениях в теплых пуловерах, джемперах или свитерах. Главное условие – цвет одежды в школе. Он не должен быть ярким.
Таким образом полный список разрешенной одежды для школьниц на сегодняшний день выглядит следующим образом:
- свитер;
- джемпер;
- пуловер;
- пиджак;
- жилет;
- классические брюки;
- сарафан;
- юбка;
- платье (допустим воротник черного или белого цвета).
Также уточняется, что окончательный вид школьной формы в конкретном учебном учреждении будет определяться уже местной администрацией, что будет фиксироваться специальным нормальным актом образовательной организации локального характера.