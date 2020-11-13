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В одежде татарстанских школьников могут произойти изменения, соответствующие новым нормам. Как стало известно, утвержденное в 2013 году постановление подверглось свежим правкам.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал соответствующий приказ, в котором мы попробуем разобраться.

Изменений немного и большая их часть ориентирована на школьниц. Согласно внесённым поправкам, в холодное время года девочки могут посещать занятия в учебных учреждениях в теплых пуловерах, джемперах или свитерах. Главное условие – цвет одежды в школе. Он не должен быть ярким.

Таким образом полный список разрешенной одежды для школьниц на сегодняшний день выглядит следующим образом:

  • свитер;
  • джемпер;
  • пуловер;
  • пиджак;
  • жилет;
  • классические брюки;
  • сарафан;
  • юбка;
  • платье (допустим воротник черного или белого цвета).

Также уточняется, что окончательный вид школьной формы в конкретном учебном учреждении будет определяться уже местной администрацией, что будет фиксироваться специальным нормальным актом образовательной организации локального характера.

 

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