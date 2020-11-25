Контракт на поставку главному оборонному ведомству России 50 истребителей Су-35С выполнен в полном объеме. 485 представительно Министерства в среду приняло на вооружение ВКС три последних самолета из оговоренной партии. Также была осуществлена их переброска на аэродромы для постоянного базирования.

Контракт был заключен в 2015 году. С тех пор завод в Комсомольске-на-Амуре поставил Минобороны все 50 боевых самолетов, которые относятся к поколению 4++. Напомним, что китайские эксперты писали, что эти истребители вполне могут относиться к пятому поколению из-за своей маневренности и высокой скорости.

Сообщается, что два из трех самолетов последней партии будут базироваться в Липецке, где располагается центр войсковых испытаний и подготовки персонала. Третий отправили в распоряжение 23-го Таллинского авиационного полка.