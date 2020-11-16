Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Вирусолог Алексей Аграновский развеял миф о том, что переболевшие коронавирусом люди не опасны для окружающих.

Как он рассказал, если человек переболел коронавирусом, то он остаётся заразным даже после того, как выздоровел. При этом сами вылечившиеся люди считают, что им уже ничего не грозит, и часто они перестают соблюдать меры предосторожности и носить маски, что делает их одним из самых опасных источников заражения окружающих.

У переболевших коронавирусом вырабатываются антитела, которые защищают их от заражения, однако со временем их количество снижается, и в среднем через пять месяцев у человека возможно повторное заражение. Кроме того, даже при наличии иммунитета к инфекции, вирус всё равно может находиться в его теле.

Таким образом, Аграновский указывает, что использовать средства индивидуальной защиты требуется в любом случае, даже тем, кто уже переболел коронавирусом.

Вам может понравиться

В Госдепартаменте выразили обеспокоенность созданием в России аппаратов «Посейдон»

Представители Государственного департамента США разместили стенограмму, в которой отмечается, что в Вашингтоне… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Американская армия получит RCV, способные уничтожить российский танк «Армата»

В американском информагентстве Breaking Defense заявили, что армия США вскоре примет на… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Учёные сообщили о менее опасном и лучше излечимом коронавирусе

Учёные заявили, что новый штамм коронавируса лучше поддаётся лечению, несмотря на то,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 14.11.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 ноября – пасмурно, до 1 °C | город Мытищи: погода, 16 ноября – пасмурно, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 ноября – переменная облачность, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 ноября – пасмурно, до -1 °C | Королев: погода, 16 ноября – пасмурно, до -1 °C | Подольск: погода, 16 ноября – облачно с прояснениями, до -2 °C | Армавир: погода, 16 ноября – пасмурно, до 9 °C |