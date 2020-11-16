Вирусолог Алексей Аграновский развеял миф о том, что переболевшие коронавирусом люди не опасны для окружающих.

Как он рассказал, если человек переболел коронавирусом, то он остаётся заразным даже после того, как выздоровел. При этом сами вылечившиеся люди считают, что им уже ничего не грозит, и часто они перестают соблюдать меры предосторожности и носить маски, что делает их одним из самых опасных источников заражения окружающих.

У переболевших коронавирусом вырабатываются антитела, которые защищают их от заражения, однако со временем их количество снижается, и в среднем через пять месяцев у человека возможно повторное заражение. Кроме того, даже при наличии иммунитета к инфекции, вирус всё равно может находиться в его теле.

Таким образом, Аграновский указывает, что использовать средства индивидуальной защиты требуется в любом случае, даже тем, кто уже переболел коронавирусом.