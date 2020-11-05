читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Певица Вера Брежнева поделилась «честной» фотографией на своей странице в Instagram.

Как отметила певица в подписи, на опубликованных кадрах настоящая она. Фото, как отмечается, сделаны без ретуши и фотошопа.

В кадре Брежнева позирует в облегающем боди, которое демонстрирует её стройную фигуру. По мнению некоторых подписчиков, чрезмерно стройную – они заявили, что у певицы болезненная худоба. Впрочем, своё мнение на странице Брежневой им выразить не удалось – певица закрыла комментарии, так что обсуждение её фигуры велось на фанатских страницах.

Также некоторые заявили, что Брежнева выглядит совершенно не сексуально, и отметили отсутствие у неё округлостей, и оставшиеся «кожу да кости». Впрочем, верные поклонники рассыпались в комплиментах, высоко оценив фигуру певицы, а также отметив её смелость.

Вам может понравиться

Комплекс РЭБ «Красуха-4» поджарил в Армении турецкие дроны

В ряде СМИ заявляют, что благодаря установкам РЭБ «Красуха-4» армянским вооруженным силам… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Минобороны Карабаха заявило об уничтожении колонны азербайджанского спецназа

В нагорно-карабахском оборонном ведомстве опубликовали информацию о нейтрализации отряда спецназа Азербайджана на… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Врач рассказал об условии для наибольшей защиты от коронавируса

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал об условии, которое необходимо для защиты от заражения… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 03.11.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 ноября – облачно с прояснениями, до 8 °C | город Мытищи: погода, 5 ноября – пасмурно, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 ноября – переменная облачность, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 ноября – переменная облачность, до 3 °C | Королев: погода, 5 ноября – облачно с прояснениями, до 13 °C | Подольск: погода, 5 ноября – пасмурно, до 8 °C | Армавир: погода, 5 ноября – ясно, до 16 °C |