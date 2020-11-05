Певица Вера Брежнева поделилась «честной» фотографией на своей странице в Instagram.

Как отметила певица в подписи, на опубликованных кадрах настоящая она. Фото, как отмечается, сделаны без ретуши и фотошопа.

В кадре Брежнева позирует в облегающем боди, которое демонстрирует её стройную фигуру. По мнению некоторых подписчиков, чрезмерно стройную – они заявили, что у певицы болезненная худоба. Впрочем, своё мнение на странице Брежневой им выразить не удалось – певица закрыла комментарии, так что обсуждение её фигуры велось на фанатских страницах.

Также некоторые заявили, что Брежнева выглядит совершенно не сексуально, и отметили отсутствие у неё округлостей, и оставшиеся «кожу да кости». Впрочем, верные поклонники рассыпались в комплиментах, высоко оценив фигуру певицы, а также отметив её смелость.