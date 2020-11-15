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Анна Шангина, глава Минздрава Забайкальского края, сообщила, что количество людей с тяжелой формой коронавирусной инфекции за последние недели увеличилось в 3 раза.

Согласно словам регионального министра, в настоящее время в медучреждениях находятся около 1,7 тысячи человек. Медики оценивают состояние 1,2 тысячи пациентов как среднетяжелое. Еще 133 зараженных при этом находятся в тяжелом состоянии – это почти в 3 раза больше, чем в начале сентября.

Руководитель ведомства добавила, что 67 пациентов на данный момент подключены к аппаратам ИВЛ. Во время пика на искусственной вентиляции легких находились 90 человек. Кислородная поддержка сейчас оказывается почти полтысячи больным.

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