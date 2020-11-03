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В Забайкальском крае 2 ноября скончался первый заместитель главы Минздрава Андрей Балуев.

О его смерти сообщается на сайте Минздрава Забайкалья. Как указывается в публикации, Балуев проходил лечение от коронавирусной инфекции в одном из моностационаров, расположенных в Чите. Сообщается, что чиновник скончался на 57-м году жизни в реанимации от возникших осложнений. Медики боролись за его жизнь, но безуспешно.

Всего лишь три недели назад Балуев сообщал об открытии в Чите двух моностационаров. В свою должность он вступил совсем недавно – в начале осени 2020 года.

В связи со смертью Балуева глава Забайкальского края Александр Осипов выразил свои соболезнования его родним и близким, и пожелал им быть стойкими.

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