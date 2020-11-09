В Воронеже сотрудник полиции сбил женщину на пешеходном переходе.

Как сообщается, инцидент произошёл на Ленинском проспекте у дома № 189 около 10:15 утра. Полицейский ехал на служебном автомобиле с включенными спецсигналами – звуковыми сигналами и проблесковыми маячками. Он наехал на женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм женщина скончалась. Как удалось выяснить, погибшей женщине было 64 года.

Уточняется, что полицейский спешил на срочный вызов – поступил сигнал о минировании одного из банков. В банке должна была проводиться эвакуация.

По факту инцидента организована служебная проверка, назначено проведение судебно-медицинской и авто-технической экспертиз, ведётся допрос свидетелей.

На данный момент известно, что водитель был трезв. Также сообщается о возбуждении уголовного дела по статье “Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека”.