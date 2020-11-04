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В населенном пункте Вистино, расположенном в Ленобласти, местные жители заявили о том, что в лесную речку попали стройматериалы.

Свидетели произошедшего рассказали об инциденте в одной из групп соцсети ВКонтакте. Они разместили фотографию, на которой можно увидеть «бетонную реку» в лесной чаще. По их словам, скоро здесь появится настоящее озеро из бетона, причем оно уже начало дотекать до частных подворий.

На размещенных материалах показано, как бетон залил все деревья и поляны в округе. Пользователи оказались шокированы увиденным. Они призывают местных жителей звать прокуратуру и телевидение. В настоящее время неизвестно, кто именно ответственен за эту экологическую катастрофу.

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