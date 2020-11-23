В Уфе была оштрафована Республиканская клиническая больница имени Куватова.

Поводом для штрафа стало то, что больница скрывала информацию об 1 414 людях, у которых был выявлен коронавирус. Обнаружить это удалось во время проверки, проводимой в учреждении с 1 сентября по 2 октября сотрудниками Роспотребнадзора.

Как сообщает суд, больница не предоставила сведения о положительных результатах тестов на коронавирус Роспотребнадзору. В результате непринятия своевременных мер это повлекло за собой распространение коронавируса среди неограниченного круга лиц.

Сумма штрафа, как отмечается, составляет 200 тысяч рублей. Вину в произошедшем адвокаты больницы не признали. Кроме того, в августе эпидемиолог больницы уже был оштрафован на 25 тысяч рублей по этой же причине.