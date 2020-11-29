Представители Министерства иностранных дел Турции заявили, что необходимо обязательно отыскать и наказать всех тех, кто виновен в гибели Мохсена Фахризаде, ученого из Ирана.

Ранее в СМИ сообщили, что 27 ноября в окрестностях иранской столицы был обстрелян автомобиль физика-ядерщика. Позднее его доставили в медучреждение, однако медикам не удалось спасти его. Иран обвинил в убийстве израильские спецслужбы и пообещал, что виновные ответят за содеянное преступление.

Около двух лет назад Беньянин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, заявил, что Фахризаде возглавляет проект по разработке ядерного вооружения. Официально он стоял во главе промышленного сектора, который отвечает за производство в области новых военных технологий.