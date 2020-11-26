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Пресс-служба Следственного комитета по Тульской области сообщила о передаче в судебные органы дела об убийстве и надругательстве над 13-летней девочкой. Обвиняемый – мужчина 1982 года рождения, который уже имеет несколько судимостей.

Представители СК рассказали, что в начале лета текущего года мужчина вышел на свободу из колонии и уже на второй день изнасиловал знакомую ему женщину. Та не захотела огласки и не подала заявление в полицию. Еще через несколько дней насильник напал на 13-летнюю девочку, которая возвращалась из сельского клуба. Жертву мужчина вывез в лес и после совершений над ней действий сексуального характера нанес множественные ранения ножом. Ребенок скончался на месте от полученных ран.

Уголовное дело было возбуждено тульским управлением СК, однако затем оно было передано в Следственный комитет России.

Тело девочки было найдено в лесу лишь через четыре дня. Практически сразу правоохранительные органы вышли на след преступника, который был задержан. Следствие провело все необходимые экспертизы и иные действия, поэтому сейчас в его распоряжении имеется надежная доказательная база. Которая и позволила передать дело в суд. Преступник обвиняется в совершении целого ряда преступлений, начиная с похищения и заканчивая изнасилованием и убийством с особой жестокостью.

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