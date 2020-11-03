В Таиланде с владельцем одного из котов произошла забавная история с его питомцем.

Как сообщается, в городе Чиангмай у одного из местных жителей пропал его серый полосатый кот. Животное не появлялось дома несколько дней, и владелец сильно переживал за него. Однако три дня спустя он заметил своего любимца перед домом.

При это на шее у кота появился ошейник с запиской, в которой сообщалось о том, что «кот не сводил глаз с макрели в киоске». Женщиной, написавшей записку, оказалась владелица магазина. Также она рассказала, что угостила кота рыбкой, и указала свой номер телефона.

В публикации о коте говорится, что он спустя три дня «вернулся в долгах». Многие пользователи Сети посмеялись над ситуацией, и отметили, что кот на фото совершенно не выглядит раскаявшимся. Также они посоветовали хозяину кота оплатить макрель.