Сотрудники оперативного штаба по противодействию распространения COVID-19 в Свердловской области сообщили 19 ноября, что за минувшие 24 часа в регионе зафиксировано 369 новых случаев заражения.

Отмечается, что больше всего инфицированных за прошедшие сутки было зарегистрировано в городе Екатеринбург – 143 человека. Всего с момента начала пандемии на территории Среднего Урала зафиксировали более 42 тысяч случаев коронавируса. Более 34 тысяч пациентов при этом выздоровели и покинули медицинские учреждения.

Согласно словам медиков, в настоящее время около 470 зараженных находятся в тяжелом состоянии. За стуки скончались 9 человек, имевших диагноз «коронавирусная инфекция». Местные власти призывают жителей соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах.