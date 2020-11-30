Латвия, Эстония и Литва еще в конце 90-х годов минувшего столетия разработали совместных план отражения возможных агрессивных атак России. Он представляет собой систему «тотальной защиты», которая предполагает мобилизацию всего взрослого населения прибалтийских государств. Подробности об этом плане рассказал американский эксперт Майкл Пек.

Журналист заявляет, что даже при такой массовой мобилизации Прибалтика вряд ли устоит перед мощью России, способной разгромить любую современную армию. 22 тысячи солдат совместно с 6,5 миллионами граждан, которые будут призваны в случае нападения, смогут лишь в течение некоторого времени сдерживать атаки российских войск.

Большим минусом прибалтийских армий эксперт назвал практически полное отсутствие авиации и танков. На их вооружении стоит около 500 артиллерийских установок, которые смогут нанести лишь незначительный урон потенциальному агрессору.

По словам журналиста, только на западе России сейчас дислоцируется около 300 тысяч военнослужащих. При необходимости они могут быть мгновенно переброшены в Прибалтику. Кроме того, техническое оснащение армии РФ гораздо мощнее, чем в Латвии, Литве и Эстонии вместе взятых. Поэтому даже если все население встанет на защиту своих государств, долго сдерживать противника оно просто не сможет