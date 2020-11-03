БМП-1АМ «Басурманин» впервые была презентована широкой публике еще в 2018 году. Тогда отзывы о ней были в основном положительные, однако два года спустя эксперты из Соединенных Штатов обрушили на боевую машину волну критики.

Военные эксперты издания Army Recognition тщательно проанализировали данные о технических характеристиках БМП и опубликовали свои выводы. По их мнению, наиболее уязвимыми местами «Басурманина» являются недостаточно крепкая броня и практически полное отсутствие шансов на выживание при встрече с танками. Помимо этого, американские обозреватели заявили, что боевая машина недостаточно маневренна и слабо вооружена.

В ответ на это российские эксперты сообщили, что «Басурманин», как и другая бронетехника, производимая в России, вполне может быть модернизирована в несколько этапов. К примеру, на одном из них будет усилена броня, что повысит уровень защиты, а на другом – установлены противотанковые ракеты.