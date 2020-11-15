читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Соединенные Штаты упустили возможность усилить свое влияние на Кавказе, полностью провалившись в Нагорном Карабахе. В издании The National Interest появилась публикация, в которой приводятся три главные ошибки американских разведчиков, которые действуют в регионе.

Началось все с того, что США совершенно не ожидали, что Армения с Азербайджаном начнут боевые действия. Сейчас американские аналитики пишут о том, что Баку в основном советовался с Анкарой и привлекать Соединенные Штаты явно не собирался. А Турция не упустила возможности поднять свой авторитет на Кавказе и сравнительно легко добилась своего.

Второй ошибкой эксперты называют тот факт, что разведке так и не удалось выяснить, о чем договорились Владимир Путин и Тайип Эрдоган во время телефонного разговора, сразу после которого было заключено соглашение о мире. Скорее всего они решили поделить сферы влияния в Карабахе, но вот как именно, для США остается полной загадкой.

Неприятным сюрпризом для Соединенных Штатов стал и ввод в Нагорный Карабах российских войск. По мнению экспертов, США просто не ожидали, что Россия обойдет договоренности Минской группы ОБСЕ и сделает свой ход, который пока кажется довольно сильным.

Из-за этих ошибок США стремительно теряют свое влияние не только в Карабахе, но и в Армении. Теперь ценности «цветной революции», которая привела к власти Никола Пашиняна, оказались под большим сомнением, а Ереван больше склоняется к Москве, чем к Вашингтону.

Вам может понравиться

Взрыв прогремел на пути следования российской военной полиции в Сирии

Контр-адмирал Александр Гринкевич, который занимает пост заместителя руководителя российского центра по примирению,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Советник Тихановской: ближайшее окружение Лукашенко предаст его первым

Известный политолог и советник экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Франак Вячорка… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Новое извержение Йеллоустоуна может “похоронить” Северную Америку

В США в штате Вайоминг находится вулкан Йеллоустоун, вероятность извержения которого составляет… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 14.11.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 ноября – облачно с прояснениями, до -0 °C | город Мытищи: погода, 15 ноября – пасмурно, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 ноября – переменная облачность, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 ноября – ясно, до 6 °C | Королев: погода, 15 ноября – облачно с прояснениями, до 3 °C | Подольск: погода, 15 ноября – пасмурно, до 1 °C | Армавир: погода, 15 ноября – пасмурно, до 8 °C |