Соединенные Штаты упустили возможность усилить свое влияние на Кавказе, полностью провалившись в Нагорном Карабахе. В издании The National Interest появилась публикация, в которой приводятся три главные ошибки американских разведчиков, которые действуют в регионе.

Началось все с того, что США совершенно не ожидали, что Армения с Азербайджаном начнут боевые действия. Сейчас американские аналитики пишут о том, что Баку в основном советовался с Анкарой и привлекать Соединенные Штаты явно не собирался. А Турция не упустила возможности поднять свой авторитет на Кавказе и сравнительно легко добилась своего.

Второй ошибкой эксперты называют тот факт, что разведке так и не удалось выяснить, о чем договорились Владимир Путин и Тайип Эрдоган во время телефонного разговора, сразу после которого было заключено соглашение о мире. Скорее всего они решили поделить сферы влияния в Карабахе, но вот как именно, для США остается полной загадкой.

Неприятным сюрпризом для Соединенных Штатов стал и ввод в Нагорный Карабах российских войск. По мнению экспертов, США просто не ожидали, что Россия обойдет договоренности Минской группы ОБСЕ и сделает свой ход, который пока кажется довольно сильным.

Из-за этих ошибок США стремительно теряют свое влияние не только в Карабахе, но и в Армении. Теперь ценности «цветной революции», которая привела к власти Никола Пашиняна, оказались под большим сомнением, а Ереван больше склоняется к Москве, чем к Вашингтону.