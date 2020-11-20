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Украинский военный обозреватель Владимир Горбулин знатно насмешил пользователей Сети своими высказываниями о разработке Украиной оружия будущего. Некоторые комментаторы написали, что если эксперт продолжит в том же духе, то рассмешит россиян до смерти и тем самым одержит победу над РФ в одиночку.

Горбулин рассказал, что украинские техники – на вес золота в любой стране мира. А сама Украина обладает огромным потенциалом, который вполне может помочь ей в ближайшее время создать электромагнитное оружие и сверхэффективную оборону от «соседей».

Пользователи сети заявили, что создавать оружие и одерживать победы над Россией Украина способна лишь в розовых мечтах пожилого аналитика. Который уже много лет живет в своем мире и не разбирается в современных реалиях.

Отсмеявшись, российские комментаторы все же допустили возможность войны РФ с Украиной. Но по их мнению, боевой конфликт может произойти лишь из-за давления на последнюю Соединенных Штатов, которые будут биться с Россией до последнего поляка и украинца.

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  • Анна
  • 19.11.2020
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