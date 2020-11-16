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Пресс-служба Народной армии Алжира разместила в сети видеозапись учений, одной из целей которых была отработка ударов ракетами «Искандер». Вся соль в том, что оператору удалось выполнить замедленную съемку данной атаки, благодаря чему можно разглядеть все подробности процесса поражения цели.

На подлете к мишени скорость ракеты была столь огромной, что оператору удалось снять лишь ее силуэт. Однако потом можно наблюдать, как расходится взрывная волна после удара. Радиус поражения «Искандера» составляет несколько сотен метров и на этом расстоянии уничтожается буквально все живое и любая техника.

Российский комплекс «Искандер» — это автоматизированная система, которая обладает высокой маневренностью и высокой точностью поражения любых наземных объектов. В Алжир эти ракеты поставляются по контракту еще с 2013 года.

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